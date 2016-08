Sicherheit nur noch auf dem Papier?

In der Polizeistation Stadtoldendorf gehen ab Oktober wochentags nachts die Lichter aus.

Stadtoldendorf (25.08.16). Geplante Änderungen in der Polizeistruktur innerhalb der Samtgemeinde beschäftigen seit geraumer Zeit sowohl die Verwaltung als auch die Ratsgremien der Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf. Ab Oktober soll die Dienststelle in Bodenwerder personell aufgestockt werden, die in Stadtoldendorf hingegen zukünftig an Wochentagen nicht mehr rund um die Uhr besetzt sein. Das wollen sowohl Samtgemeindebürgermeister Wolfgang Anders als auch der überwiegende Teil des Rates so nicht hinnehmen. (jbo)