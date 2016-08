„Mir ist das Lachen im Halse steckengeblieben“

Georg Muschik, Christoph Bolte und Volker Harbort in der Aula des Gymnasiums. Hier wird die Ausstellung aufgebaut.

Holzminden (26.08.16). Diese latent rechte Einstellung, diese unterschwellige Menschenfeindlichkeit – die ist nicht nur auf Pegida-Demonstrationen und an Stammtischen zu finden, die spüren auch die Lehrer in den Schulen. Doch statt sich abzuwenden, statt zu schweigen, handelt das Campe-Gymnasium: „Oh, eine Dummel“, heißt die landesweite Wanderausstellung, die Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit über Karikatur und Satire thematisiert. Das Campe hat sich dafür beworben. Am 1. September wird die Wanderausstellung in der Aula des Gymnasiums eröffnet. (bs)