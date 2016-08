Der TAH stellt die Schulfrage

In den Schulen im Kreis herrscht Sanierungsbedarf, doch was soll gemacht werden? Und was ist finanziell möglich?

Kreis Holzminden (27.08.16). Die Redaktion hat zur Kommunalwahl am 11. September die Parteien, die Listen für den Kreistag aufgestellt haben, befragt. Was soll, was kann – auch angesichts der knappen Finanzen – in Sachen Schulen im Landkreis Holzminden passieren? Sechs Parteien haben geantwortet. (bs)