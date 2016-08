Historische Zeitreise beim Heinrich von Homburg-Spektakel in Stadtoldendorf

Heinrich von Homburg (rechts) und Bürgermeister Affelt (Mitte) inmitten der illustren Schar.

Stadtoldendorf (29.08.16). So muss es vor etwa 800 Jahren wohl ausgesehen und auch geklungen haben, wenn die Edelherren von der Homburg herunter kamen in ihre Stadt, um sich an Musik, Gaukeleien und regem Markttreiben zu erfreuen. An diesem Wochenende begab sich die Stadt unter der Homburg auf eine historische Zeitreise zurück in das Jahr 1255 und erlebte noch einmal die Verleihung der Stadtrechte durch Heinrich von Homburg. (Job)