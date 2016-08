Über 50 Schwimmer steigen beim Weserschwimmen in Lüchtringen in die Fluten

Man kann es erahnen: Es ist ein befreiendes Gefühl, nach der Schwimmstrecke in Lüchtringen aus der Weser zu steigen.

Lüchtringen (29.08.16). Weit über 30 Grad zeigte das Thermometer an, die Weser hatte 24 Grad Celsius, war damit sehr warm, aber immer noch erfrischend im Vergleich zur Hitze an Land. So stiegen beim 15. Lüchtringer Weserschwimmen, zu dem wiederum der Fischereiverein Lüchtringen eingeladen hatte, mehr als 50 Schwimmer in die Fluten und damit deutlich mehr als im Jahr zuvor. (spe)