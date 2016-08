Silberborn feiert 275-jährige Gründungsgeschichte und 40 Jahre AG der Vereine

Ortsbürgermeister und AG-Vorsitzender Wolfgang Peter enthüllte mit Landrätin Angela Schürzeberg den Gedenkstein.

Silberborn (29.08.16). Zwei Zahlen standen an diesem Wochenende im Mittelpunkt der Feierlichkeiten im Hochsollingort Silberborn: 40 und 275. 40 Jahre existiert die Arbeitsgemeinschaft Silberborner Vereine, 275 Jahre ist es her, dass Justus Ruhländer mit seinen Söhnen und deren Familien sowie weiteren Glasmacherfamilien im Jahr 1741 von Bursfelde in den hohen Solling kamen, wo sie am Dasseler Mittelberge eine Glashütte in Betrieb nahmen. (spe)