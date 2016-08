Auge in Auge mit den Jägern der Nacht

Ulrike Meyer-Patzelt (rechts) hatte eine Menge Informationen für die Fledermaus-Freunde parat.

Kreis Holzminden (jbo). Bereits zum 25. Mal hatten am Wochenende Artenschützer und Naturfreunde zur Europäischen Fledermausnacht eingeladen. Seit 25 Jahren dreht sich bei ihnen immer am letzten Wochenende im August alles um die lautlosen Jäger der Nacht. Auch der NABU Holzminden beteiligte sich dabei wieder mit drei Aktionen im Landkreis. Zahlreiche Naturfreunde nahmen an den Exkursionen teil und kamen dabei den Fledermäusen überraschend nah. (jbo)