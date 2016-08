Gleich zweimal viel los bei der Bundeswehr

Eine der Postkarten, die Ausstellungsmacher Helmut Duntemann selbst gestaltet hat.

Holzminden (r). Nicht nur die 420 angemeldeten Modellbauer und Großfahrzeugbesitzer sind zu Hause fleißig gewesen und haben an neuen Modellen gebastelt, die sie am Sonnabend und Sonntag, 3. und 4. September, in der Pionierkaserne am Solling den Besuchern zeigen wollen. Auch die freiwilligen Helfer des Panzerpionierbataillons sind wenige Tage vorher mit umfangreichen Vorbereitungen zur 18. Modellbauausstellung beschäftigt, die diesmal vom Tag der offenen Tür des Panzerpionierbataillons auf dem Wasserübungsplatz Holzminden flankiert wird. (spe)