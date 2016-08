Ein gut sichtbares Zeichen für den B64-Neubau

Die Schilder ab der B 64 kündigen das zukünftige Großprojekt an.

Negenborn (31.08.16). Der Neubau der Ortsumgehung Negenborn nimmt Fahrt auf. Davon künden seit Dienstag zwei großflächige Hinweisschilder an der B 64 am Ortseingang von Negenborn und in Höhe des Klosters Amelungsborn. Die beauftragte Baufirma und Mitarbeiter der Landesstraßenmeisterei Eschershausen (Foto) haben die Hinweisschilder gemeinsam aufgerichtet. (nig)