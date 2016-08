1,35 Millionen Euro für schnelles Internet im Kreis

Kreis Holzminden (01.09.16). Um schnelle und leistungsstarke Breitbandanschlüsse zu fördern, stellt das niedersächsische Landwirtschaftsministerium in dieser Förderperiode erstmalig 40 Millionen Euro aus dem „Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums“(ELER) bereit. Hinzu kommen mehr als zehn Millionen Euro an GAK-Mitteln (Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz). 1,35 Millionen Euro fließen davon in den Landkreis Holzminden. (tah)