„Wir haben etwas verändert“

Das neueste Projekt des WVIW: Die Klärschlammvererdungsanlage in Stadtoldendorf.

Dielmissen (01.09.16). „Nein. Genau das haben wir nicht gemacht“, sagt Bernd Kaussow mit Vehemenz. Seine Kollegen vom Vorstand des Wasserverbandes unterstützen ihn in seiner Aussage. „Wir haben nicht so weitergemacht. Was uns die Bürgerinitiativen vorwerfen, ist einfach nicht richtig“, erklären Wolfgang Anders und Joachim Lienig im Gespräch mit dem TAH. Der hat nachgefragt, wie der WVIW auf die per Gericht vorgegebenen Aufgaben reagiert hat. (fhm)