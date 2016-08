Tag des offenen Denkmals in Holzminden

Laden ein zum Tag des offenen Denkmals: Magnus Pamme, Christina Littkemann, Wolfgang Peter, Detlef Struck, Rudolf Ley, Anne-Kathrin Bode.

Holzminden (01.09.16). Die Stadt Holzminden beteiligt sich zum vierten Mal, quasi zentral vermarktet vom Stadtmarketing und koordiniert vom Stadtdenkmalpfleger Magnus Pamme, am Tag des offenen Denkmals. Fünf Baudenkmäler präsentieren sich in der Stadt und seinen Ortsteilen Silberborn und Allersheim am Sonntag, 11. September, und öffnen sich für ein interessiertes Publikum. Mit dabei sind die Lutherkirche, das Torhaus am Katzensprung, die Brauerei Allersheim mit Sudhaus und Maschinenhaus, das frisch sanierte Haus des Handwerks am Markt und das künftige Glas- und Heimatmuseum in Silberborn. (spe)