Landesmeistertitel für Buske und Heise

Sprint-Finalistin Johanna Just, Flo Koch, Jenny Brauer und Stab-Meisterin Alida Buske – das starke U16-Staffelteam des MTV 49 Holzminden. Foto: ro

Holzminden (01.09.16). Er sorgte für die größte Überraschung der Landesmeisterschaften – und konnte doch selbst gar nichts dafür: Der deutsche M15-Meister Luka Vukcevic scheiterte in Delmenhorst im U16-Wettbewerb schon an seiner Anfangshöhe. Dagegen setzten Alida Buske in W15 und sensationell auch U20-Athlet Daniel Heise die Tradition der MTV-Stabhochspringer mit zwei Titeln fort. (ro)