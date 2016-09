Wo sich Droste und die Gebrüder Grimm trafen

Landschaftsverband zeichnet Berg Herstelle als Denkmal des Monats aus.

Herstelle (02.09.16). Einst trafen sich hier Annette von Droste-Hülshoff und die für ihre Märchensammlung bekannten Brüder Jacob und Wilhelm Grimm. Nach 25-jährigem Leerstand drohte die Burg Herstelle an der Weser in Beverungen (Kreis Höxter) zu verfallen. Der engagierte Neubesitzer setzt seit 2006 die Gebäude nach und nach in Stand und hat die Anlage so gerettet. Deshalb hat der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) die Burg jetzt als Denkmal des Monats August ausgezeichnet. (tah)