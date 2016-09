Gold-Zertifikat für Raabe-Imker

Die Jury durfte vom Eschershäuser Honig kosten.

Eschershausen (03.09.16). Dieses Zertifikat dürfen nur acht Schulen in ganz Niedersachsen tragen: Die Raabe-Imker der Haupt- und Realschule Eschershausen haben in Hannover Gold geholt. Dazu reisten sie mit einem Bus in die Landeshauptstadt. (rb)