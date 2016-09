Versöhnlicher Abschluss des Olympia-Jahres

Annika Roloff springt in Beckum auf Platz vier.

Holzminden (03.09.16). Der Olympia-Stress liegt hinter ihr – was jetzt kommt, ist pures Vergnügen. Mit dieser Einstellung ging Stabhochspringerin Annika Roloff in das Meeting in Beckum, bei dem sie mittlerweile zum zehnten Mal zu Gast war. Ihre Lockerheit verhalf ihr bei schwierigen Windbedingungen noch einmal zu 4,43 Metern und einem vierten Platz inmitten eines Weltklassefeldes. (ro)