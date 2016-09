15.000 sehen den „Wesersprung“ der Pioniere

Unter simulierten Gefechtsbedingungen bauten die Pioniere eine Brücke über die Weser.

Holzminden (05.09.16). Zum Jubiläum „60 Jahre Pioniere der Bundeswehr in Holzminden“ hat das Panzerpionierbataillon am Wochenende alle Register gezogen und zu einem großen Tag der offenen Tür auf den Wasserübungsplatz geladen. Im Mittelpunkt standen an beiden Tagen „dynamische Vorführungen“, wie der „Wesersprung“. (nig)