Das erste Semester beginnt!

Der Systemadministrator hilft den Studenten bei technischen Fragen.

Holzminden (06.09.16). Erstmals an der HAWK Holzminden startete der berufsbegleitende Studiengang Betriebswirtschaftslehre mit einer Einführungsveranstaltung im Lichthof. Die „Kümmerer“ Dr. Ulrich Hundertmark, Melanie Ebert und Andreas Förster führten die insgesamt 51 frischen Studierenden an den Hochschulalltag heran. Mit dem neuen Studiengang wächst die Anzahl der Studierenden in Holzminden auf über 1.400. (svb)