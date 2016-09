14-Jährige angefahren – leicht verletzt

Die Feuerwehr leuchtete die Unfallstelle zur Spurensicherung aus.

Lüerdissen (06.09.16). Erneut hat sich ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein jugendlicher Fußgänger in Mitleidenschaft gezogen wurde. Glücklicherweise erlitt ein 14-jähriges Mädchen aus Kirchbrak am Sonntagabend gegen 21 Uhr auf der K 17 in Richtung Oelkassen nach einer Kollision mit einem nachfolgenden Pkw nur leichte Verletzungen. (gl)