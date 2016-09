Mein Partner mit der kalten Schnauze

Der siebenjährige Golden Retriever „Nielson“ kann es gar nicht erwarten, mit seinem Frauchen Birgit Lund zum Einsatz an Land zu gehen.

Holzminden (06.09.16). Ob auf der freien Fläche, in Trümmern, oder gar auf dem Wasser – Hunde der BRH-Rettungshundestaffeln aus ganz Niedersachsen bewiesen bei ihrer Landesübung in Holzminden wieder einmal ihre ganze Klasse. 50 Hunde waren mit ihren zweibeinigen Führern und Helfern an die Weser gekommen, um eine großangelegte Übung durchzuführen. (jbo)