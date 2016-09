Die Gretchenfrage: Sanieren oder abreißen?

Johannes Düker listet gravierende Baumängel auf… und dokumentiert sie mit Fotos, die bereits 2009 gemacht wurden.

Kreis Holzminden (07.09.16). Für einen Moment ist es ganz still im Kreisbauausschuss. Eben hat Johannes Düker, Fachingenieur, in plastischen, drastischen Worten seine Mängelliste für das Delligser Schulgebäude abgearbeitet: Die verglaste und als Heizung dienende Fassade rostet, eine Wärmedämmung ist quasi nicht vorhanden, in den Betonboden ist Wasser eingedrungen, weil es keine wirksame Drainage gibt. Und auch der Brandschutz liegt im Argen. Außerdem es gibt ein Verkehrssicherheitsproblem, denn die vorgeschriebene Absturzsicherung an den bodentief verglasten Fenstern fehlt… (bs)