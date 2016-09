Auf der Suche nach einem Hospizladen

Dr. Habbel sucht Räume für den Hospizladen.

Holzminden (08.09.16). Es ist ein Verein ohne Gebäude und ohne Einrichtung, aber mit einer ganz wichtigen – oft verdrängten – Aufgabe: Der Hospizverein Region Holzminden will Sterbenden und Schwerstkranken ein menschenwürdiges Leben bis zum Tod ermöglichen, will Angehörige unterstützen und Trauernde seelisch begleiten. Jetzt aber brauchen die Ehrenamtlichen selbst Hilfe: Sie suchen in Holzminden Räumlichkeiten für einen Hospizladen. (bs)