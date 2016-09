Manege frei für die Kinder im Circus „Phantasia“

Schwungvoll: Diese Artistinnen und Seiltänzer ernteten für ihre Darbietung viel Applaus.

Holzminden (09.09.16). Der Projektcircus „Phantasia“ gastiert in Holzminden, in dem die Kinder der Astrid-Lindgren-Schule und der Schule an der Weser selbst zum Star der Manege werden. Am Montag begann das Training für die zweistündige Vorstellung mit den rund 350 Schülern. Nach erfolgreichen Aufführungen finden jetzt die öffentlichen Vorstellungen statt – und Staunen über die Leistungen der Kinder ist garantiert. (svb)