Fabian Pagel will Fußballprofi werden

Fabian Pagels größte Leidenschaft ist Fußball spielen.

Scharfoldendorf (14.09.16). Er gilt als das größte Fußballtalent im Kreis Holzminden, steht seit zwei Jahren im Notizblock des Fußball-Bundesligisten Hannover 96 und spielt in allen möglichen Auswahlteams – als Zehnjähriger bei den Zwölfjährigen. Und am Sonntag schafft er vielleicht den Sprung in die Niedersachsenauswahl: Experten prophezeien Fabian Pagel aus Scharfoldendorf eine glänzende Zukunft. (ue)