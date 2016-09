Die neue Intensivstation, ein Meilenstein!

Für das Krankenhaus und Holzminden ist die neue Intensivstation ein Standortfaktor.

Holzminden (14.09.16). Sie zählen die Tage: Das ganze 25-köpfige Team kann es kaum erwarten, die neue Intensivstation in Betrieb zu nehmen. „Die Mannschaft, die so lange mit dem Trabbi gefahren ist, steigt jetzt in den Mercedes und sie wird ihn fahren können, aber richtig“, strahlt Dr. Vladimir Balaz. Vom 4. bis 6. Oktober zieht die Intensivstation im Agaplesion Evangelisches Krankenhaus Holzminden um. Zuvor, am 1. Oktober, werden die Kreis-Holzmindener sich den „Mercedes“ anschauen dürfen, im Rahmen eines „Tages der offenen Tür“. (bs)