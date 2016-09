Die Brandruine am Kirchplatz ist abgeräumt

Ein Schmuckstück ist das Grunstück noch nicht, immerhin sind die Trümmer weg.

Holzminden (14.09.16). Fast zwei Jahre hat es gedauert, aber jetzt ist die Brandruine am Holzmindener Kirchplatz verschwunden. Das historische Fachwerkhaus an der Straßenecke war am 15. Oktober 2014 in Folge einer Brandstiftung niedergebrannt. Seitdem lagen die Trümmer auf dem Grundstück, das mitten in der Altstadt einen jämmerlichen Anblick bot. (spe)