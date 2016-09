Keine Probleme in Holzminden, aber Neuwahl in Hameln

Im Landkreis Holzminden, wie hier in Rühle mit Wahlleiter Detlef-Peter Reichelt, gab es keine Probleme. Im Landkreis Hameln-Pyrmont dagegen wird die Wahl wiederholt.

Kreis Holzminden (16.09.16). Der Kreiswahlausschuss hat in Holzminden das offizielle Endergebnis der Kommunalwahl festgestellt. Dabei wurde attestiert, dass die Wahl im Landkreis problemlos über die Bühne ging. Anders sieht es im Nachbarkreis Hameln-Pyrmont aus. In Hameln könnten 770 Wähler nochmal an die Wahlurne treten. (fhm)