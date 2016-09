67-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall

Das Auto des 67-jährigen Bodenwerderaners, ein Opel Meriva, wurde bei dem Frontalzusammenstoß völlig zertrümmert.

Pegestorf (15.09.16). Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagvormittag gegen 9 Uhr auf der Bundesstraße 83 in Höhe der Ortschaft Pegestorf ereignet. Aus bislang ungeklärter Ursache war ein Auto, das auf der Bundesstraße 83 in Richtung Polle fuhr, nach links auf die Gegenfahrbahn abgekommen und frontal in einen entgegenkommenden Lastkraftwagen gekracht. Für den Fahrer des schwarzen Opel Meriva, ein 67-jähriger Mann aus Bodenwerder, kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle. (gl)