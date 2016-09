Zwei Innenstadt-Häuser verschwinden

Diese beiden Häuser in der Kellerstraße werden abgerissen.

Stadtoldendorf (16.09.16). Jetzt werden in der Stadtoldendorfer Fußgängerzone Fakten geschaffen: Zwei Innenstadt-Häuser werden in den kommenden Tagen abgerissen, die Vorbereitungen haben dafür haben bereits begonnen. Was dann mit der Freifläche passiert, ist noch offen. (nig)