Polizist gibt zwei Signalschüsse ab

Hehlen (17.09.16). Ein aufmerksamer Zeuge meldete einen Einbruch in eine Gaststätte in Hehlen an der Hauptstraße. Polizeibeamte konnten drei Tatverdächtige festnehmen. Der couragierte Zeuge hatte mitgeteilt, dass zwei Personen die Scheibe einer Gaststätte eingeworfen hätten. (tah)