In Wäscherei bricht Feuer aus

Insgesamt 60 Feuerwehrleute und Rettungskräfte waren im Einsatz.

Stahle (17.09.16). Es war kurz nach 0.30 Uhr in der Nacht auf Freitag, als die Polizei durch einen Anwohner aus Stahle informiert wurde, dass es in einer Wäscherei im Stahler Weg brennt. Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr Stahle, deren Gerätehaus sich nur unweit der Wäscherei befindet, an der Einsatzstelle eintrafen, war bereits die Rauchsäule weithin erkennbar. (gl)