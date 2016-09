9.000 feiern im Mega-Zelt

Draußen Regen, drinnen Partystimmung. Das Konzept des Summer City Beats Festivals am Godelheimer See funktioniert.

Höxter-Godelheim (19.09.16). Die Bässe wummern, Arme recken sich in die Höhe, gleißendes Licht aus 1.000 Scheinwerfern durchströmt das Partyzelt – und die Menge tobt! Beim Summer City Beats Festival feierten am Sonnabend rund 9.000 Technofans am Godelheimer See bis tief in die Nacht zur Musik von internationalen Top-DJs. (nig)