Holzmindener Fightnight mit Lokalkolorit

Der Holzmindener Boxer Denis Töns (rechts) trat gegen Tobias Wittkopf aus Hameln an.

Holzminden (19.09.16). Die NNH-Fightnight, zum dritten Mal in der Stadthalle Holzminden durchgeführt, mausert sich immer mehr zu einem sportlichen Leckerbissen in der Region. In diesem Jahr standen neben vielen Boxkämpfen um WBU-Welt- und Europameisterschaften auch eine Kickbox-Weltmeisterschaft auf dem Programm und ein Kampf mit Lokalkolorit. (ue)