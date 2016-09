Einbrecher schlagen Wand ein und flexen Tresor auf

Stadtoldendorf (20.09.16). Erheblichen Sachschaden haben unbekannte Einbrecher hinterlassen, als sie in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag in einen Getränkemarkt in Stadtoldendorf eingedrungen sind. Sie stemmten ein Stück des Daches auf, zertrümmerten eine Wand zum Nebenraum und flexten dort einen Tresor auf. Die Täter konnten mit eine hohen Summe Bargeld entkommen. (nig)