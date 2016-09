Vermissten-Suche mit Hunden und Hubschrauber

Stadtoldendorf (20.09.16). Nach einer mehrstündigen Suche ist in der Nacht von Sonntag auf Montag ein vermisster 51-Jähriger in Stadtoldendorf gefunden worden. Zunächst hatten die Feuerwehren aus Stadtoldendorf, Deensen und Lenne in Stadtoldendorf nach dem Mann gesucht, später wurde die Rettungshundestaffel und ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera angefordert (nig)