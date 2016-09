Einbrecher kommen durch das Dach

Kriminaltechniker der Polizei sichern Spuren.

Holzminden (20.09.16). Dreister Einbruch in einen Elektronikmarkt in Holzminden: Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag gleich zwei Mal eine Einstiegsöffnung in das Dach des Marktes geschnitten, um in den Verkaufsraum einzudringen. Die Diebe hatten es auf hochwertige Smartphones abgesehen und Vitrinen zerstört. Große Beute machten sie aber nicht. (nig)