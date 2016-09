Tedox kommt nach Holzminden

Der Renovierungsdiscounter eröffnet Mitte Dezember im ehemaligen Praktiker-Markt in der Bülte.

Holzminden (21.09.16). Es tut sich was am ehemaligen Praktiker-Markt in der Holzmindener Bülte. In dem seit November 2013 leer stehenden Gebäude werden in drei Monaten wieder Geschäfte gemacht: Hier eröffnet am 15. Dezember – so ist es geplant – die 111. Tedox-Filiale. (spe)