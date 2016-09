Ehrenurkunden für drei Rats-Urgesteine

Auszeichnung für verdiente Ratsmitglieder.

Holzminden (22.09.16). Die 35. Ratssitzung am Dienstag in Holzminden war gleichzeitig die letzte öffentliche in dieser Wahlperiode. Sie war besonders harmonisch, von etwas Wehmut getragen. Für einige Ratsmitglieder hieß es an diesem Abend, Abschied zu nehmen von der Ratspolitik. Mit Heiger Scholz, dem Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen Städtetages, hatte der Stadtrat einen prominenten Akteur zu Gast, der verdiente Ratsmitglieder mit der Ehrenurkunde des Niedersächsischen Städtetages auszeichnete. (spe)