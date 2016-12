Ein Stück Feuerwehr-Geschichte verschwindet

Gut zu erkennen ist die Fachwerkbauweise und die Holzverschalung. Das Dach trägt noch das ursprüngliche Feuerglockenhäuschen.

Holzminden (21.12.16). Er hat wahrlich bessere Zeiten gesehen an prominenterer Stelle in der Innenstadt, ist zweimal umgezogen, zunächst vom Haarmannplatz in den Hafendamm und schließlich in die Wallstraße. Nun war der Schlauchturm am Feuerwehr-Gerätehaus – schon längst nicht mehr benötigt zum Trocknen der Feuerwehrschläuche – baufällig geworden. Er wird abgerissen und an Ort und Stelle in handliche Einzelteile zerlegt. (spe)