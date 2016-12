Und morgen kommt der Weihnachtsmann…

Der Weihnachtsmann war am Donnerstag auf dem Holzmindener Weihnachtsmarkt zu Gast – und er hatte viele Geschenke dabei.

Holzminden (23.12.16). Eigentlich ist erst am Sonnabend Heiligabend. Aber weil es die Vorfreude schürt, besuchte der Weihnachtsmann den Weihnachtsmarkt in Holzminden bereits am Donnerstag – und beschenkte die Kinder. Präsentiert hat diese Aktion der Tägliche Anzeiger. (tah)