Frohes Fest: Ein Weihnachtsgruß zum Falten

Frohes Fest: Dieser Gruß kommt zwischen zwei Buchdeckeln gut zur Geltung.

Kreis Holzminden (24.12.16). Diesen Weihnachtsgruß kann man knicken. Besser gesagt, er ist schon geknickt. Ramona Siblitz aus Bodenwerder hat den Schriftzug „Frohes Fest“ in die Seiten eines ganz normalen Buches gefaltet. Diese aufwändige Form der Faltkunst hat die Bodenwerderanerin zu ihrem Hobby gemacht. Der Tägliche Anzeiger wünscht diesmal in dieser außergewöhnlichen Form all seinen Lesern, Kunden und Geschäftspartnern ein „Frohes Fest“ (nig).