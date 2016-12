Die Kosten belaufen sich auf rund 300.000 Euro

Hubertus Berhörster (links) und Helmut Affelt sehen Stadt und FC auf einem guten Weg, bald einen neuen Kunstrasenplatz zu haben.

Stadtoldendorf (24.12.16). Der Zahn der Zeit hat am Stadtoldendorfer Kunstrasenplatz im Jahnstadion kräftig genagt. Hinzu kommt, dass die Anlage nicht gepflegt wurde, so dass der Platz, gebaut 2001, in einem traurigen Zustand ist. Seit Mitte November ist an einen Spielbetrieb nicht mehr zu denken. Die Anlage muss dringend erneuert werden, und nun kommt Bewegung in die Sache. (ue)