Polizei zeigt auf dem Weihnachtsmarkt Holzminden Präsenz

„Jetzt gehen wir erst recht raus“: Jutta Krummacker, Jens-Peter Meffert und Michaela Krummacker gestern auf dem Holzmindener Weihnachtsmarkt. Sie sagen, der Markt sei nach dem Anschlag von Berlin nicht schlechter besucht als zuvor.

Holzminden (27.12.16). Nach dem Terroranschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin sind auch in Niedersachsen die Sicherheitsmaßnahmen verschärft worden. Für die Polizei in Holzminden bedeutet das, öfter noch als bisher Streife zu gehen über den Weihnachtsmarkt mit Eisbahn in Holzminden – auch am zweiten Weihnachtstag. Und das kommt gut an bei den Schaustellern und Besuchern. (spe)