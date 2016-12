An mich denkt jemand in Stadtoldendorf!

Ruth Stemmer hat Lore Böker eine Tüte mit kleinen Geschenken mitgebracht, doch für die 85-Jährige ist das Gespräch wichtiger.

Stadtoldendorf (27.12.16). Immer beliebter wird die Wichtelpäckchen-Aktion in Stadtoldendorf. An den Weihnachtsfeiertagen schwärmte die Seniorenbeauftragte Ruth Stemmer, diesmal unterstützt von fünf Helfern, aus, um alten Stadtoldendorfern eine Freude zum Fest zu machen. 60 Geschenke sind in diesem Jahr zusammengekommen, die an 50 Haushalte zu verteilen waren. (spe)