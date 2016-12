Wenn die Moonwalker gegen die Stockenten…

Es ist wieder Eisstock-Cup-Zeit auf dem Holzmindener Weihnachtsmarkt.

Holzminden (29.12.16). …und die Gestiefelten Muskelkater gegen die Old Hawks antreten, dann findet auf dem Holzmindener Weihnachtsmarkt der Eisstock-Cup statt. 16 Mannschaften kämpfen in diesem Jahr um den Pokal. Am Mittwoch fanden auf der Eisbahn auf dem Holzmindener Marktplatz die Vorrunden statt. Donnerstag geht es ab 16 Uhr weiter mit den Viertelfinal-Spielen. (bs)