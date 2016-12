DRK-Helfer ernten viel Dank aus Litauen

Helfer beladen den LKW am alten Güterbahnhof in Stadtoldendorf.

Schorborn/Emmerborn (29.12.16). Die Aktivitäten der DRK-Auslandshilfe Schorborn/Emmerborn reißen nicht ab. Nach wochenlangen Vorbereitungen wurde der ehrgeizige Plan, noch unbedingt rechtzeitig vor Weihnachten einen dritten Hilfsgütertransport in diesem Jahr nach Litauen auf den Weg zu bringen, in die Tat umgesetzt. Zehn ehrenamtliche Mitglieder der DRK-Auslandshilfe arbeiteten in der Lagerhalle am alten Güterbahnhof in Stadtoldendorf Hand in Hand, um den 40-Tonner Großraum-LKW mit Anhänger zu befüllen. Der Plan ging auf. (tah)