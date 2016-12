Kurioser Unfall sorgt für Einsatz von Rettungsdienst und Feuerwehr

Der Wagen wurde zunächst gesichert und dann mit einem Wagenheber angehoben.

Holzminden (30.12.16). Nur mal kurz weg will eine Autofahrerin gegen Mittag – dann aber wird sie in einen kuriosen Unfall verwickelt und landet im Krankenhaus. Die Frau steigt in ihren Wagen, den sie in der abschüssigen Garageneinfahrt geparkt hat. Sie sitzt noch nicht ganz im Fahrzeug, die Fahrertür steht noch offen, das linke Bein hat sie noch nicht nachgezogen, da macht sich das Auto selbstständig. (bs)