Sie brauchen Hilfe, um zu helfen

Werner Friedrich und Hans-Peter Sawatzki stehen für den Weissen Ring und wollen ihn stärken.

Kreis Holzminden (31.12.16). Silvester 2016. Zeit, Bilanz zu ziehen – auch für den Weissen Ring. Werner Friedrich und Hans-Peter Sawatzki vom Vorstand des gemeinnützigen Vereins sind in die TAH-Redaktion gekommen, haben aktuelle Zahlen über die Opferhilfe mitgebracht und das Ziel für 2017 formuliert: Der Weisse Ring braucht Unterstützung. In jedem Ort ein Mitglied, in jedem Mandatsträger ein Unterstützer, das ist der Wunsch. (bs)