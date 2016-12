„Fibu Freaks“ gewinnen den dicksten Pott

Spielszene aus dem Halbfinale am Donnerstagabend. Gespielt wurde auf zwei Bahnen parallel.

Holzminden (31.12.16). 16 Mannschaften haben beim mittlerweile fünften Eisstock-Cup auf der wohltemperierten Eisbahn des Holzmindener Weihnachtsmarktes an zwei Tagen um die Pokale gewetteifert. Im heiß umkämpften Finale am Donnerstagabend schenkten sich die „Fibu Freaks“ und die „Ice Crackers“ nichts, am Ende setzten sich die „Fibu Freaks“, ein reines Mädels-Team, mit 18:16 ganz knapp durch. (spe)