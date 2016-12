Anmeldungen sind noch möglich

Die Winterlaufserie des PSV-Holzminden geht am 7. Januar weiter.

Holzminden (31.12.16). Auch wenn die Temperaturen nicht immer winterlich sind, sie geht weiter, die Winterlaufserie des PSV-Holzminden. Am 7. Januar um 14.30 Uhr fällt der nächste Startschuss; weitere zwei Starts folgen am 8. Januar um 9:30 Uhr und am 14. Januar um 14:30 Uhr. (tah)